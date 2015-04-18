Парсер в виде плагина для WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки149 просмотров

Необходимо написать парсер данных с сайта в виде плагина для WordPress. Подробности напишу в ЛС.

Приветствуется:

хорошее знание CMS WordPress

примеры создания плагинов для WordPress

знание плагина Advanced Custom Fields

WordPress
10 лет назад
frodo8
Фёдор 
33 года
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$140
2 дня
Рекомендую!!!
Все отлично. Оплата в срок. Все по делу

Заявки фрилансеров

VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Переделка сайта на MODx

    $540

    Переделка сайта на MODx Необходимо переделать сайт на MODx: http://spdoors.ru/ Донор сайт: http://www.homedepot.com/b/Doors-Windows-Doors-Front-Doors/N-5yc1vZar90 Необходим симбиоз сайтов. Основа сайта выкладки = www.homedepot.com, но сильно усеченная. Основной упор что ...

    MODX
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Выпадающее меню

    Есть трехуровневое выпадающее меню http://joxi.ru/Vrw3yogtJgq3rX. Черным цветом подсвечиваются активные ссылки, необходимо написать пару строчек кода, чтобы при клике на подпункт второго уровня, открывался третий уровень подменю, но только в том списке, который активен. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка с использованием Angular.js

    Для проекта необходимо реализовать на Angular.js функционал раздела для заказа еды (верстка под мобильное устройство). Уже есть реализованный функционал, необходимо его доработать. К заданию приложено задание которое необходимо выполнить. На вопросы отвечу.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Починить сайт на ZendFramework

    Проблема проста, после переноса сайта работада.рф с хостинга masterhost на VPS перестал работать внутренний функционал. Возможно пути поменять в скриптах, может еще что. В общем разобраться, чтобы работало. До переноса, все работало отлично.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка компоненты соцсети

    $350

    Доработка компоненты соцсети Нужен специалист, имеющий хороший опыт работы с компонентой соц.сети Jomsocial. Нужна как ее внешняя кастомизация, так и доработка некоторых функций.Список работ довольно большой., или лично – если ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Meteor.js – Добавть кнопку "сгенерировать случайную комнату"

    Добавть кнопку "сгенерировать случайную комнату" посмотрите апп здесь fourrandomwords.com/ он работает следующим способом, вы с другом выбираете четыре слова, которые являются ...

    GitHTMLJavaScriptMongoDB
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • ZendFramework 1.11

    moi-talanty.ru/ ZendFramework 1.11 – сайт написано на этом, нужно изменить оформление страницы заявки в админке, все в файле ниже. бюджет готовы обсудить

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Автоматическое размещение объявлений

    Необходимо сделать специальную форму встроенную в сайт при заполнении которой можно будет автоматически размещать объявления, после предварительного утверждения, одним кликом сразу на всех сайтах, которые будут отображаться в списке, список можно будет корректировать. Речь идет ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад