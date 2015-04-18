Переделка сайта на MODx Необходимо переделать сайт на MODx: http://spdoors.ru/ Донор сайт: http://www.homedepot.com/b/Doors-Windows-Doors-Front-Doors/N-5yc1vZar90 Необходим симбиоз сайтов. Основа сайта выкладки = www.homedepot.com, но сильно усеченная. Основной упор что ...
Парсер в виде плагина для WordPress
Необходимо написать парсер данных с сайта в виде плагина для WordPress. Подробности напишу в ЛС.
Приветствуется:
хорошее знание CMS WordPress
примеры создания плагинов для WordPress
знание плагина Advanced Custom Fields
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