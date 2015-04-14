Написать небольшой скрипт работающий с API Яндекс Директ

Нужен небольшой скрипт, который бы выводил из нескольких аккаунтов Директа в одну таблицу следующие данные:

1.название и id кампании

2.статус кампании (запущена/остановлена),

3.остаток на счете,

4.общее кол-во показов/кликов,

5.кол-во показов/кликов за прошедшие 30 дней.

Список кампаний (логины, пароли) нужно брать из массива в скрипте (сам потом буду вставлять) или из текстового файла (это лучше).