Настроить внешний вид блога на wordpress

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка129 просмотров

Доработать адаптивность блога под разные устройства, оптимизировать блог для скорости загрузки, доработать форму подписки. Бюджет 600 руб., Срок выполнения сутки. Кто первый встал - того и тапки )))

WordPress
10 лет назад
Owner369
47 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров