Хочу не дорогой баннер! Для блога! Размеры: 728 x 90 468x60 150х150 200х200 Один по дизайну баннер, всех четырех размеров. Ваши предложения, срок и ...
Перерисовать баннер флеш
http://www.naotdix.ru/ - слева баннер флеш 240х400 - про горнолыжников
в принципе надо только год на 2015 исправить. но исходников нет, значит новый баннер.
можно нарисовать очень похожий.
вес не более 35 Кб
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры3 исполнителяЗавершен11 лет назад
Необходимо сделать несколько флеш баннеров для сайта посвященного играм, есть примеры размеры 350x200 и 468x60 В комментах пишите цену и примерные срокиБаннеры15 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать сердце, с надписью внутри: Свидания на крыше небоскреба Необходимо продумать размер сердца, (которое должно биться) для того чтобы оно вписывалось в верхней части сайта: http://smotricity.ru/Баннеры13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Необходимо нарисовать новую шапку для сайта http://kvintek.com.ua Тематика сайта - системы безопасности (видеонаблюдение, домофоны, сигнализация и т.п.). В шапке должны быть логотип компании, он прикреплен к заданию. ...Завершен11 лет назад
Необходимо нарисовать красивую аватурку к публичной странице вконтакте.Завершен11 лет назад
Для магазина карнавальных костюмов необходимо создать 42 баннера. Баннеры делятся на 7 категорий Карнавальные костюмы (http://bambolo.ru/karnavalnye-kostyumy) Детские карнавальные костюмы (http://bambolo.ru/detskie-karnavalnie-kostyumy) Костюмы на хэллоуин (http://bambolo.ru/karnavalnye-kostyumy/kostyumy-na-hellouin) Костюмы супергероев (http://bambolo.ru/karnavalnye-kostyumy/kostyumy-supergeroev) ...Завершен11 лет назад
В интернет-магазин, специализирующийся на продаже спортивной экипировки и обуви для футбола, хоккея, боевых искусств и других видов спорта. Работа удаленная. Желательно, чтобы это был человек из Беларуси. В обязанности будет входить полное сопровождение ...Баннеры17 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать три баннера: 288 на 606 пикселей (с рамкой) для сайтов: www.topfoto.in.ua, artes.in.ua, artcontest.in.ua, баннеры будут размещены на сайте www2.altera.tv (в том блоке, где сейчас реклама Банка Богуслав) По стилю дизайна баннера ...Завершен11 лет назад
- $50
Нам нужно сделать статистический банер для слайдера stroykin.com Размер 500*294 Тема: Акция "купи комплект получи скидку 10% за комплект" комплект: мотопомпа+спиральный напорно-всасывающий шлангЗавершен11 лет назад
Необходимо внести корректировки в баннер. Исходный файл в какой версии Adobe Flash Professional точно сказать не могу. В 5 версии не открывает. Необходимо 1. В первом слайде добавить ...Завершен11 лет назад