Нужен дизайнер для выполнения ряда работ

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Закрыт15 заявок271 просмотр

Добрый день.

Нужен дизайнер для выполнения ряда работ для портала citydrom.ru

потребуется делать

1) Оформить КП

2) Подготовить несколько промо материалов ( картинки для ВК и т.п. для лендинга)

3) Будет проходить автопробег , нужно оформить маршрут красиво .

Требуется постоянный человек который будет подрабатывать когда потребуется.

Интересуют люди у которых большой опыт работы, современный вкус.

Показывайте свои работы, в личку пожалуйста не пишите , сами свяжемся.

11 лет назад
gorinyv
Юрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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