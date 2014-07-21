Добрый день.

Нужен дизайнер для выполнения ряда работ для портала citydrom.ru

потребуется делать

1) Оформить КП

2) Подготовить несколько промо материалов ( картинки для ВК и т.п. для лендинга)

3) Будет проходить автопробег , нужно оформить маршрут красиво .

Требуется постоянный человек который будет подрабатывать когда потребуется.

Интересуют люди у которых большой опыт работы, современный вкус.

Показывайте свои работы, в личку пожалуйста не пишите , сами свяжемся.