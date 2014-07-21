http://www.naotdix.ru/ - слева баннер флеш 240х400 - про горнолыжников в принципе надо только год на 2015 исправить. но исходников нет, значит новый баннер. можно нарисовать очень похожий. вес не более 35 Кб
Нужен дизайнер для выполнения ряда работ
Добрый день.
Нужен дизайнер для выполнения ряда работ для портала citydrom.ru
потребуется делать
1) Оформить КП
2) Подготовить несколько промо материалов ( картинки для ВК и т.п. для лендинга)
3) Будет проходить автопробег , нужно оформить маршрут красиво .
Требуется постоянный человек который будет подрабатывать когда потребуется.
Интересуют люди у которых большой опыт работы, современный вкус.
Показывайте свои работы, в личку пожалуйста не пишите , сами свяжемся.
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