Создать статичный баннер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт13 заявок228 просмотров

Необходимо создать статичный баннер для интернет магазина размером 884*343.

Пример в прикрепленном файле (по цвету имеется ввиду).

на баннере должны быть

http://www.rotex.domtex.kiev.ua/2014/RJW100-H.jpg

+

http://www.rotex.domtex.kiev.ua/2014/RSK12-P.jpg

Для оперативного принятия решения просьба присылать пример готовой работы (обязательно).

11 лет назад
Solokiev
51 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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