Разработать баннер

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен1 заявка130 просмотров

Нужен сделать анимацию баннеров, 2 размера 100%/980х60 и 100%/980х120, макет сладнов есть. При наведении на 60 будет открываться 120. https://cloud.mail.ru/public/8d14c34ddadb/etri.zip

11 лет назад
nobap
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

sky_
34 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Отличная работа, сделано оперативно. Спасибо.
Понятное ТЗ и моментальная оплата. Всегда на связи. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

sky_
34 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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