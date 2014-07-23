Нарисовать стильный модуль(пример прикреплен)

http://prntscr.com/45wft1 (смотреть)

Добрый день.

Необходимо доделать вот этот баннер.

Что бы смотрелся в стиле сайта.

Заголовок — График надо заменить на:

Доходность памм счета 10 «Best Traders»- ПОПРОБУЙТЕ КРАСНЫМ ШРИФТОМ, ВЕРХНИЙ ТЕКСТ, НАДО СФОКУСИРОВАТЬ ВНИМАНИЕ.

(кликните на график для подробностей) НИЖНИЙ ТЕКСТ МЕЛЬЧЕ ИЛИ ПИСЬМЕННЫМ ШРИФТОМ, черный цвет.

Сам график можно что бы как то поярче отображался?

Описание — как то разделите может более четкой полосой может.

Сам текст описания тоже как то сливается.

Необходимо реализовать так что бы не тыкать потом постоянно пальцем что не так и что надо поменять. Заранее спасибо.