Статичный баннер для сайта

Требуется разработать банер для сайта размером 670 х 377 px.

Тематика - промышленная электроника.

срок готовности - 27.07

предоплата - до 50%.

Требование: умение работать со сложными задачами, слышать концепцию заказчика, быть на связи на протяжении работы, при необходимости - оперативно внести изменения.

Подробности высылаю на почту.

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Спасибо за оперативные отклики, я рассматриваю портфолио всех кто прислал заявку на текущий момент, нужно примерно час, чтобы определиться с выбором.