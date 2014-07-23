Требуется нарисовать 4 баннера, размера 728х90 для размещения в в Adwords. Для интернет магазина newme-baby.ru . Торговля одеждой для новорожденных. Выслайте примеры работы и цены.
Статичный баннер для сайта
Требуется разработать банер для сайта размером 670 х 377 px.
Тематика - промышленная электроника.
срок готовности - 27.07
предоплата - до 50%.
Требование: умение работать со сложными задачами, слышать концепцию заказчика, быть на связи на протяжении работы, при необходимости - оперативно внести изменения.
Подробности высылаю на почту.
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Спасибо за оперативные отклики, я рассматриваю портфолио всех кто прислал заявку на текущий момент, нужно примерно час, чтобы определиться с выбором.
Заявки фрилансеров
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