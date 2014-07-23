Статичный баннер для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт12 заявок208 просмотров

Требуется разработать банер для сайта размером 670 х 377 px.

Тематика - промышленная электроника.

срок готовности - 27.07

предоплата - до 50%.

Требование: умение работать со сложными задачами, слышать концепцию заказчика, быть на связи на протяжении работы, при необходимости - оперативно внести изменения.

Подробности высылаю на почту.

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Спасибо за оперативные отклики, я рассматриваю портфолио всех кто прислал заявку на текущий момент, нужно примерно час, чтобы определиться с выбором.

11 лет назад
In-si
Ирина 
50 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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