Направление бизнеса: Автосервис/Автомагазин/Автомойка. Необходимо разработать рекламные банеры для трех направлений автобизнеса выдерживая один стиль оформления, но так чтобы они притягивали внимание и выделялись на фоне остальных. Возможно креатив или хитрые маркетинговые приемы. Банеры ...
Создать три баннера в двух размерах
Школе личностного роста для рекламы необходимы три баннера. Приемлемый Стиль можно посмотреть на нашем сайте http://listentoyourbody-kiev.com/
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