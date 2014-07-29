Нужно сделать баннер

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Закрыт18 заявок189 просмотров

Нужно сделать баннер 600 шириной и 90 высотой? 2 кадра, анимированный. Есть четкое ТЗ, надо только красиво оформить.

Нужно сегодня и даже лучше - сейчас.

Внимание! Пишите сразу цены, а не "Пишите, обсудим".

11 лет назад
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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