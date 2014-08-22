Создать баннеры для медийной сети

Необходимо создать рекламные статические баннеры интернет-магазина одежды

2-3 баннера (с разными картинками и оферами)

В 4-х размерах:

для настольного компьютера: 300х250, 468х90

Для мобильных устройств: 250х250, 300х50

И каждый из баннеров сохранить на 2-х языках (рус. и укр.)

Формат (GIF, JPG, JPEG, PNG, SWF) выбрать оптимальный.

Максимальный вес (вне зависимости от формата) 150 Kb

В итоге должны быть файлы с исходниками баннеров (фотошоп, илюстратор или корел)

16-24 баннера.

ВНИМАНИЕ!

В заявках указывайте пожалуйста стоимость за СТАТИЧЕСКИЕ баннеры и кто может выполнить на ФЛЕШЕ, указывайте за ДИНАМИЧЕСКИЕ.

Не спамьте в личку!

Спаибо.