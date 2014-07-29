Требуется изготовить набор рекламных баннеров.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт12 заявок244 просмотра

Для компании Tlstar.ru нужны баннеры для рекламы наших услуг.

- Оптика в коттеджи

- IP телевидение

- Подключение квартир

- Интернет через WIFI в часные дома

- Телефонизация

- Видеонаблюдение через интернет

Изготовить несколько баннеров для размещения на сайтах партнёров.

Анимация, тематические картинки.

11 лет назад
louso
Юрий 
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$100
3 дня

Заявки фрилансеров

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

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