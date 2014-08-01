Нарисовать баннер

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен11 заявок205 просмотров

Оперативно нарисовать баннер 728х90 по заданной теме.

11 лет назад
fonarev
48 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$20
1 день
Алексей четко выполнил ТЗ в требуемый срок. В работе инициативен, предлагает варианты. Отработал на все сто, стоит своих денег.
Понравилось работать с Константином. Отличный заказчик, мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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