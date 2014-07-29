Баннеры на сайт с простой графикой

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Закрыт21 заявка174 просмотра

1.Баннер размер 125х125 формат gif анимация ,2 кадра

2. размер 120*60

11 лет назад
sergey1792
Сергей 
52 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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