jarik31

Юрий jarik31

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

  • Картинки для главной страницы (тематика 1С)

    Нужно сделать картинки: 1) Главный баннер (состоит из фона и основной картинки, тексты и кнопки делать не нужно, они идут отдельно) 2) 6 картинок для услуг (должны ассоциироваться с названием услуги) ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать дизайн и натянуть на WP

    Есть PSD для главной страницы, требуется его немного доработать по ТЗ и натянуть на WP. Верстку также объединить с другим сайтом, пример указан в ТЗ. Просьба указывать стоимость и сроки.

    WordPress
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн главной страницы (есть прототип)

    Добрый день! Нужно разработать дизайн главной страницы сайта по готовому прототипу (Мокап главной.pdf). ТЗ в приложении. Все имеющиеся исходники предоставлю выбранному специалисту. Уклон на продающий дизайн.

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скрипт заявки с сайта

    $5

    Для сайта http://81.177.140.188/ нужно допилить скрипт отправки заявки. Должна работать проверка корректности заполнения полей.  При отправке заявки через блок Попробовать бесплатно или формы заказа должна появляться форма с надписью: Ваша заявка отправлена! В ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать аналог сайта на Битриксе

    Требуется сделать сайт, аналогичный этому http://goo.gl/2GlA40 Движок Битрикса и шаблон как в примере уже установлены на хостинге.  Нужно будет доработать главную страницу + добавить около 20 внутренних по аналогии с примером.  Интересует работа ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копия лендинга

    Добрый день! Необходимо сделать копию лендинга с небольшими доработками. ТЗ в приложении.  Приоритет по срокам. Стоимость просьба указывать в рублях.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание сайта и вывод в ТОП

    Добрый день!  Ищется вебмастер с опытом создания и продвижения тематического сайта или блога с нуля.  Задача: создать сайт всецело посвященный программе 1С:Бухгалтерия и вывести его в ТОП по основным коммерческим ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переверстать слайдер для ИМ на Битрикс

    Необходимо сверстать 2 баннера вместо текущих на главной интернет-магазина http://shop1c.ru/ Подробное ТЗ в приложении. Указывайте итоговую цену за проект в рублях. Исходники баннеров будут предоставлены.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • 2 баннера для слайдера

    Необходимо сделать 2 качественных баннера для слайдера на главной странице ИМ. Все подробности в ТЗ. В заявке давайте ссылки на аналогичные выполненные работы. Стоимость просьба указывать в рублях.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Картинки для категорий ИМ

    Добрый день! Для интернет-магазина ПО 1С необходимо разработать 32 уникальные тематические картинки. Подробности в ТЗ. Указывайте ваши сроки и цены за весь проект в рублях.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Продвижение блога компании

    Мы – компания франчайзи, занимаемся сопровождением 1С. Начинаем работу по продвижению своих услуг через интернет. Создан блог http://specialist1c.ru/ , который планируем наполнять по примеру http://goo.gl/d1oyCd Нужен грамотный специалист по SEO, который займется его комплексным ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Статьи по тематике 1С

    Требуется специалист с опытом сопровождения 1С для написания тематических статей в блог компании франчайзи 1С. Подробное ТЗ во вложении. Оплата обсуждается индивидуально в соответствии с вашим уровнем.

    Написание статей
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать макеты для соц. сетей

    $6

    Требуется внести небольшие правки в макеты для соц. сетей в соответствии с ТЗ и сделать нарезку в png. Исходники и примеры нарезки вышлю выбранному исполнителю. Оплата 300 руб. на Я.Д,

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Настройка и начальный запуск ИМ

    Запускаем новый ИМ на базе движка http://kshop.aspro-demo.ru/ Нужен специалист, который произведет все необходимые начальные настройки (каталог, характеристики товаров, внесение начального контента и т.п.) и подготовит магазин к запуску. Сам контент (описания, картинки) будет предоставлен.

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад
  • Показать больше заказов

Отзывы фрилансеров

vrum123
31 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Копия лендинга
Всегда на связи, оплата вовремя. Хороший заказчик.
Как верстальщик Дмитрий хорошо справился с работой. К сожалению не был реализован функционал скрипта по отправке заявки с сайта, придется искать еще одного исполнителя.
Ответный отзыв
opidopi
35 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Переверстать слайдер для ИМ на Битрикс
Отличный заказчик, рекомендую!
Евгений сделал все что было указано в ТЗ и даже больше! Параллельно устранил ряд проблем с сайтом. Все время был на связи и четко реагировал на замечания. Результатом доволен и рекомендую как грамотного специалиста по Битрикс.
Ответный отзыв
k2sper
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$9
10 баллов
10 лет назад
2 баннера для слайдера
Чёткое ТЗ и быстрая оплата.
Отлично поработали с Сергеем. Понравилось то, что он буквально с полуслова понимает то, что хочет заказчик. В итоге после нескольких итераций Сергей довел результат до нужной кондиции, каждая мелочь была учтена. Только положительные эмоции от сотрудничества!
Ответный отзыв
yadroid
46 лет
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Картинки для категорий ИМ
хорошее ТЗ, четкое понимание результата, отличное пояснения по правкам. рекомендую!
Денис разработал для нашего интернет-магазина великолепный набор иконок для категорий. Всегда был на связи и оперативно реагировал на наши пожелания. Вся работа была выполнена точно в оговоренный срок. Результатом очень доволен и рекомендую Дениса как профессионального и надежного исполнителя!
Ответный отзыв
nest4eg
Денис 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Подбор и обработка 100 картинок с ПП 1С для ИМ
доволен сотрудничеством,быстрая оплата,четко поставленное ТЗ рекомендую)))
Очень благодарен Денису за работу! Сделал все нереально быстро и при этом качественно. Учел все мои пожелания. Рекомендую как ответственного исполнителя!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов