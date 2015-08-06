ТЗ в приложенном файле. Интересует стоимость и сроки, в перспективе на постоянное сотрудничество.
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать картинки: 1) Главный баннер (состоит из фона и основной картинки, тексты и кнопки делать не нужно, они идут отдельно) 2) 6 картинок для услуг (должны ассоциироваться с названием услуги) ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт7 лет назад
ТЗ на доработку сайта Исходные данные: Есть одностраничный сайт 5547.ru Что нужно сделать: 1. Перевести на движок WordPress. Будет 3 типа страниц: 1)главная 2) страница категорий 3) ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть PSD для главной страницы, требуется его немного доработать по ТЗ и натянуть на WP. Верстку также объединить с другим сайтом, пример указан в ТЗ. Просьба указывать стоимость и сроки.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Нужно разработать дизайн главной страницы сайта по готовому прототипу (Мокап главной.pdf). ТЗ в приложении. Все имеющиеся исходники предоставлю выбранному специалисту. Уклон на продающий дизайн.Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Необходимо привлечение клиентов в сервис http://xn--1---sddabank4cb3agexe6e.xn--p1ai/ Предлагайте ваши варианты с обоснованием способов, цены, результатов.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $5
Для сайта http://81.177.140.188/ нужно допилить скрипт отправки заявки. Должна работать проверка корректности заполнения полей. При отправке заявки через блок Попробовать бесплатно или формы заказа должна появляться форма с надписью: Ваша заявка отправлена! В ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется сделать сайт, аналогичный этому http://goo.gl/2GlA40 Движок Битрикса и шаблон как в примере уже установлены на хостинге. Нужно будет доработать главную страницу + добавить около 20 внутренних по аналогии с примером. Интересует работа ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать копию лендинга с небольшими доработками. ТЗ в приложении. Приоритет по срокам. Стоимость просьба указывать в рублях.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день! Ищется вебмастер с опытом создания и продвижения тематического сайта или блога с нуля. Задача: создать сайт всецело посвященный программе 1С:Бухгалтерия и вывести его в ТОП по основным коммерческим ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется доработать главную страницу сайта http://specialist1c.ru/ в соответствии с ТЗ (в приложении). Указывайте сроки и сумму за проект в рублях. UPD: в ТЗ дополнен пункт 2.5HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо доработать верстку блога на WP http://specialist1c.ru/ в соответствии с ТЗ. Оплата в руб. на WMR, стоимость просьба сразу указывать в рублях.HTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сверстать 2 баннера вместо текущих на главной интернет-магазина http://shop1c.ru/ Подробное ТЗ в приложении. Указывайте итоговую цену за проект в рублях. Исходники баннеров будут предоставлены.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо сделать 2 качественных баннера для слайдера на главной странице ИМ. Все подробности в ТЗ. В заявке давайте ссылки на аналогичные выполненные работы. Стоимость просьба указывать в рублях.Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день! Для интернет-магазина ПО 1С необходимо разработать 32 уникальные тематические картинки. Подробности в ТЗ. Указывайте ваши сроки и цены за весь проект в рублях.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен10 лет назад
Мы – компания франчайзи, занимаемся сопровождением 1С. Начинаем работу по продвижению своих услуг через интернет. Создан блог http://specialist1c.ru/ , который планируем наполнять по примеру http://goo.gl/d1oyCd Нужен грамотный специалист по SEO, который займется его комплексным ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется специалист с опытом сопровождения 1С для написания тематических статей в блог компании франчайзи 1С. Подробное ТЗ во вложении. Оплата обсуждается индивидуально в соответствии с вашим уровнем.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $6
Требуется внести небольшие правки в макеты для соц. сетей в соответствии с ТЗ и сделать нарезку в png. Исходники и примеры нарезки вышлю выбранному исполнителю. Оплата 300 руб. на Я.Д,Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Для интернет-магазина ПО 1С необходимо найти и обработать 100 картинок. Более подробное ТЗ в приложении. Оплата 5000 руб. на Я.Д. или WMR. UPD: Размер картинок нужен 600х600pxНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Запускаем новый ИМ на базе движка http://kshop.aspro-demo.ru/ Нужен специалист, который произведет все необходимые начальные настройки (каталог, характеристики товаров, внесение начального контента и т.п.) и подготовит магазин к запуску. Сам контент (описания, картинки) будет предоставлен.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт10 лет назад