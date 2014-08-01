Создать 4 баннера

Нужно получить четыре баннера:

Два по самолётам: просто картинку истребителя с текстом что-то вроде: "Fly a real Jet Fighter" в формате 728*90 и в формате 300*250

Два по танкам: картинку танка с текстом типа "Ride on a real battle tank" в формате 728*90 и в формате 300*250

Фото можно взять на нашем сайте http://voentour.ru/

Сможете ли сделать такие?

Сколько времени Вам нужно, чтобы исполнить данную задачу?

Какова стоимость работы?