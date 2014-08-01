Нужно создать баннера для партнерской программы. Стандартных размеров. 125х125, 468х120, 120х240
Создать 4 баннера
Нужно получить четыре баннера:
Два по самолётам: просто картинку истребителя с текстом что-то вроде: "Fly a real Jet Fighter" в формате 728*90 и в формате 300*250
Два по танкам: картинку танка с текстом типа "Ride on a real battle tank" в формате 728*90 и в формате 300*250
Фото можно взять на нашем сайте http://voentour.ru/
Сможете ли сделать такие?
Сколько времени Вам нужно, чтобы исполнить данную задачу?
Какова стоимость работы?
Заявки фрилансеров
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