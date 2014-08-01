нужно разработать несколько GIF баннеров для размещения в КМС Google. Размеры 728*90 и 300*250, возможно добавятся и другие. Более детально ТЗ обсудим с кандидатом. Заявки прошу отправлять с конкретной ссылкой на подобные ...
Создание баннеров
Нужно создать баннера для партнерской программы.
Стандартных размеров. 125х125, 468х120, 120х240
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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