Создание баннеров

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт36 заявок551 просмотр

Нужно создать баннера для партнерской программы.

Стандартных размеров. 125х125, 468х120, 120х240

11 лет назад
myroniuk
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

newface
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$10
2 дня
1. Баннеры я не получал, чтобы ставть негативный отзыв 2. Исполнены баннеры на тяп ляп (посмотрев превью). Сам такими пользуйся.
Задача поставлена в принципе нормально, быстро обсудили моменты и я сделал работу раньше срока (2 дня), скинул ссылки на превью, ответ получил через 3 дня с просьбой дать свой скайп и было сказано что "Нормально по баннерам". Я добавился в скайп к Константину и спросил что дальше по баннерам и раз все нормально когда расчет будет? Еще 2 дня был молчек. хотя в скайпе онлайн был все эти дни, после чего я намписал сообщение следующего содержания "Баннеры оплачиваете или я оставляю отрицательный отзыв", на следующий день Константин все-тика ответил, мол, я напишу что делать и заплачу и мне не стоит так нервничать, к этому нет никаких предпосылок, я написал "Ок, просто после последнего диалога прошло уже 3 дня и ни ответа ни привета.Жду правок" и дал свою почту (мало ли, меня в скайпе не будет), так прошло еще 4 дня тишини, в скайпе так же константин появлялся исправно но ни в скайп, ни на почту я не получил ничего. Итог: если у Константина какая то непредвиденная занятость или не дай Бог неприятная ситуация и он объявится все таки, то я буду только рад доработать и сменить негативный отзыв на положительный.

Заявки фрилансеров

newface
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработка нескольких баннеров для контекс Adwords

    $50

    нужно разработать несколько GIF баннеров для размещения в КМС Google. Размеры 728*90 и 300*250, возможно добавятся и другие. Более детально ТЗ обсудим с кандидатом. Заявки прошу отправлять с конкретной ссылкой на подобные ...

    Google Ads
    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Графика для канала на ютуб

    Для канала https://www.youtube.com/user/learning1c нужно сделать: 1) Значок канала 2) Фоновое изображение 3) Красивый макет для превьюшек видео. 4) На основе макета сделать 15 картинок для существующих видео. ...

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать аватар для группы в контакте

    Нужен аватар для группы в контакте. Тематика группы - IT. Жду предложения с указанием цены и примеров аналогичных работ. Предпочтительная оплата - телефон, ЯД или Сбербанк онлайн.

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно , качественно нарисовать диз флешплеера

    Нужен дизайн для универсального флешплеера он лайн радиостанций для рабочего стола. Элементы - эквалайзер, кнопка плей\стоп бегунок громкости, заглушка громкости, наш логотип с адресом нашего сайта , название онлайн станции, логотип станции. Планируется, что станции ...

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать баннеры для медийной сети

    $50

    Необходимо создать рекламные статические баннеры интернет-магазина одежды 2-3 баннера (с разными картинками и оферами) В 4-х размерах: для настольного компьютера: 300х250, 468х90 Для мобильных устройств: 250х250, 300х50 ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Изготовление баннера

    $50

    Нам нужно сделать статистический банер для слайдера stroykin.com Размер 500*294 Тема: "При покупке на сумму 10000 руб доставка бесплатно"

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад