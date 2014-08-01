Создание баннеров

Задача поставлена в принципе нормально, быстро обсудили моменты и я сделал работу раньше срока (2 дня), скинул ссылки на превью, ответ получил через 3 дня с просьбой дать свой скайп и было сказано что "Нормально по баннерам". Я добавился в скайп к Константину и спросил что дальше по баннерам и раз все нормально когда расчет будет? Еще 2 дня был молчек. хотя в скайпе онлайн был все эти дни, после чего я намписал сообщение следующего содержания "Баннеры оплачиваете или я оставляю отрицательный отзыв", на следующий день Константин все-тика ответил, мол, я напишу что делать и заплачу и мне не стоит так нервничать, к этому нет никаких предпосылок, я написал "Ок, просто после последнего диалога прошло уже 3 дня и ни ответа ни привета.Жду правок" и дал свою почту (мало ли, меня в скайпе не будет), так прошло еще 4 дня тишини, в скайпе так же константин появлялся исправно но ни в скайп, ни на почту я не получил ничего. Итог: если у Константина какая то непредвиденная занятость или не дай Бог неприятная ситуация и он объявится все таки, то я буду только рад доработать и сменить негативный отзыв на положительный.