Дизайн наклейки

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Завершен10 заявок183 просмотра

Задача: Разработать дизайн наклейки Рос.Такси

Необходимо разработать дизайн наклейки, который будет наклеиваться стекло машины такси.

Размер 10 на 10 см

Элементы, находящиеся на наклейке:

1. Логотип Рос.Такси

2. Надпись РосИнфоТех сделано в России

3. QR-код http://qrcoder.ru/code/?https%3a%2f%2fplay.google....

4. Текст: Здесь такси выбираете Вы

Информация:

Наклейка должна информировать, что можно вызвать такси с помощью мобильного приложения

Ссылка

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rostaxi

Необходимо будет предложить 6 вариантов наклейки: 3 на черном фоне и те же 3 на белом фоне.

11 лет назад
romanp
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Спасибо. за работу
Рекомендую, как хорошего заказчика! Интересный заказ всегда на связи, оплата своевременная!

Заявки фрилансеров

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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