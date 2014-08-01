Создание логотипа и баннеров

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт14 заявок255 просмотров

Всем привет.

Требуется нарисовать логотип (в двух размерах), аватар для Facebook.

Flash баннеры 300*100 , 468*60 , 120*400 , 336*280

Gif варианты этих баннеров для тех кто блокирует Flash.

Одну картинку с коммерческим предложением 500*500

Тема:Веб студия

11 лет назад
Mr_Aliyev
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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