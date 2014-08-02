Рекламный баннер для Интернет клуба

Нужен рекламный баннер будет называться "Интернет центр" это будет многофункциональный интернет центр , где люди могут играть, работать , сидеть социальных сетях, студенты могут распечатывать , копировать, ламинировать документы, место встречи, составлять свои договора, производит денежные переводы ( сбебанк онлайн) общаться (скайп) и т.д. размер баннера ширина 3 м высота 0,8 м

также нужен баннер внутри пощения на стену 9,5 м высота 1,65