Рекламный баннер для Интернет клуба

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт8 заявок632 просмотра

Нужен рекламный баннер будет называться "Интернет центр" это будет многофункциональный интернет центр , где люди могут играть, работать , сидеть социальных сетях, студенты могут распечатывать , копировать, ламинировать документы, место встречи, составлять свои договора, производит денежные переводы ( сбебанк онлайн) общаться (скайп) и т.д. размер баннера ширина 3 м высота 0,8 м

также нужен баннер внутри пощения на стену 9,5 м высота 1,65

11 лет назад
Bais-23
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Bina1
34 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$15
1 день
НЕ РЕКОМЕНДУЮ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ СВЯЗЫВАТЬСЯ С ЭТИМ ЗАКАЗЧИКОМ!!! После проделанной мною работу, он перестал отвечать на мои сообщения, оплату не произвел. С моей стороны все было выполнено! ОЧЕНЬ НЕ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК!!!!!!!!!! PS. ВЕРНЕТСЯ ТЕБЕ БУМЕРАНГОМ, ТОЛЬКО В 1000 РАЗ ХУЖЕ!!!!!!!!!!

Заявки фрилансеров

Bina1
34 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

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