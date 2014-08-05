Аватар в группу в вк

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Завершен8 заявок200 просмотров

Задача простая, на фоне напечатать необычным шрифтом пару слов.

Пример шрифта прилагаю

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$3
1 день
Работа идеальная! Правки мгновенно! Знание фотошопа на высоком уровне!
Четко поставленное ТЗ, легкое общение и понимание задачи. Приятно работать.

Заявки фрилансеров

impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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