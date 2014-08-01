Нужно создать баннера для партнерской программы. Стандартных размеров. 125х125, 468х120, 120х240
Нужен баннер на тему чистый город
815x432
Баннер на тему чистый город.
Необходимо отобразить прцессы:
1) Грязный город.
2) Подготовка документации
3) Уборка
4) Чистый город.
Заявки фрилансеров
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