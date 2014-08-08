Сайт под ключ

скийп для обсуждения fobs24

опыт работы 6 лет

Сейчас разрабатываем портал под сеть клиник Санкт Петербурга

сравнение по ценам категориям видам услуг и т д, в портфолио ссылка на сайт. Так же в портфолио есть работы на общественные порталы.

Разработана русскоязычная Cms по характеру доступна для понимания простым пользователям. открытый код программирования .

Будем рады помочь

363-307-875

На все работы даем гарантию работоспособности 5 лет