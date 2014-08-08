Сайт под ключ
скийп для обсуждения fobs24
опыт работы 6 лет
Сейчас разрабатываем портал под сеть клиник Санкт Петербурга
сравнение по ценам категориям видам услуг и т д, в портфолио ссылка на сайт. Так же в портфолио есть работы на общественные порталы.
Разработана русскоязычная Cms по характеру доступна для понимания простым пользователям. открытый код программирования .
Будем рады помочь
363-307-875
На все работы даем гарантию работоспособности 5 лет
Действие аккаунта приостановлено!
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