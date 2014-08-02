Коллажи для колонки новостей

Для сайта компании разработчика многопользовательских онлайн-игр требуется сделать баннеры для колонки новостей (ширина 600 пикс на 400, точный размер сообщим). желательно наличие у вас честного доступа к фотобанкам, т.к. на некоторых картинках могут быть люди + требуется только лицензионный контент.

Баннеры будут сопровождать текст вроде: "Компания открыла студию разработки", "Компания вновь открывает свои двери для талантливых разработчиков со всего мира.", "Команда приступила ко второму этапу разработки пилотного проекта". "Компания объявляет об открытии первых вакансий для работы над проектом. "Компания открывает информационный сайт". Все ссылки будут вести на подробный просмотр новости. Текст окончательно не утвержден.

В заявке укажите срок и стоимость разработки 6 баннеров. Уровень выполнения баннеров должен соответствовать образцам на этих сайтах: http://wargaming.com/ru/ , http://www.riotgames.com/. Главная страница сайта на которой будут размещены баннеры приложена.