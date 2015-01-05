Flash баннер для интернет-дискаунтера PIT-STOP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен9 заявок242 просмотра

Доброго дня!

Нужен flash-баннер 170 (ширина) х300 (высота).

По весу особых требований нету

Будет висеть на чужих сайтах для рекламы интернет-дискаунтера PIT-STOP www.nomer-1.by

Информация которую хотелось бы донести:

- дискаунтер автоэлектроники и тюнинга PIT-STOP

- 10000 товаров от первого импортера

- накопительная система скидок до 15%

Адрес www.nomer-1.by — должен быть зашит в саму flash-ку

+ должен быть стат баннер-заглушка на случай, когда flash-проигрываетль не поддерживается

лого - в приложении.

Ждем предложений…

11 лет назад
Sonet1978
47 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

GusakYuriy
Юрий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$40
2 дня
заказ выполнен в обозначенные сроки, в требуемом качестве рекомендую
Спасибо за работу и доверие! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

GusakYuriy
Юрий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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