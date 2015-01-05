Нужен рекламный баннер будет называться "Интернет центр" это будет многофункциональный интернет центр , где люди могут играть, работать , сидеть социальных сетях, студенты могут распечатывать , копировать, ламинировать документы, место встречи, составлять свои ...
Flash баннер для интернет-дискаунтера PIT-STOP
Доброго дня!
Нужен flash-баннер 170 (ширина) х300 (высота).
По весу особых требований нету
Будет висеть на чужих сайтах для рекламы интернет-дискаунтера PIT-STOP www.nomer-1.by
Информация которую хотелось бы донести:
- дискаунтер автоэлектроники и тюнинга PIT-STOP
- 10000 товаров от первого импортера
- накопительная система скидок до 15%
Адрес www.nomer-1.by — должен быть зашит в саму flash-ку
+ должен быть стат баннер-заглушка на случай, когда flash-проигрываетль не поддерживается
лого - в приложении.
Ждем предложений…
Выбранный исполнитель
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