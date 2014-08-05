Доброго дня! Нужен flash-баннер 170 (ширина) х300 (высота). По весу особых требований нету Будет висеть на чужих сайтах для рекламы интернет-дискаунтера PIT-STOP www.nomer-1.by Информация которую хотелось бы донести: - ...
Сделать 4 баннера на базе имеющейся стилистики
Есть 2 готовых баннера в слайдер на сайте. Необходимо нарисовать третий. Также необходимо сделать в той же стилистике 3 баннера другого размера 720х100
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