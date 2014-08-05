Сделать 4 баннера на базе имеющейся стилистики

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Завершен25 заявок255 просмотров

Есть 2 готовых баннера в слайдер на сайте. Необходимо нарисовать третий. Также необходимо сделать в той же стилистике 3 баннера другого размера 720х100

11 лет назад
demon9
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Выбранный исполнитель

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
10 дней назад
11 лет назад
$15
1 день
Хороший специалист, сделал все быстро, в соответствии с заданием. Рекомендую.
Приятно работать с такими людьми как Дмитрий. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
10 дней назад
11 лет назад

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