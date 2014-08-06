Нужен gif-банер сегодня до 15:00

Срок: сегодня до 15:00 по Москве

Формат: *.gif

Размер: 468*60

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Что должны быть на банере:

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Хотелось бы уложиться в 400 рублей.

В предложении скидывайте цену и ссылку на портфолио gif-банеров.