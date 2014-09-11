Необходим баннер (300 х 125 рх) взамен этого http://prntscr.com/4a0yyn

"Шерстяные носки с логотипом"

на вязаном полотне по такому типу http://prntscr.com/4a1050

картинку какую-нибудь (возможно эту использовать http://sherstyanye-noski.ru/noski-v00119/ или что то по теме )

и надпись как бы вязаную - "ваш-сайт.RU"

Ваши предложения по цене и срокам?