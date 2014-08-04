Разработка макета для журнала

Для сайта компании разработчика многопользовательских онлайн-игр требуется сделать баннеры для колонки новостей (ширина 600 пикс на 400, точный размер сообщим). желательно наличие у вас честного доступа к фотобанкам, т.к. на некоторых картинках могут быть люди ...