Дизайнер баннеров

Проекту bookagolf.com требуется художник, который сможет:

1) Подготовить ряд баннеров-подсказок на сайт bookagolf.com вроде: «Воспользуйтесь поиском по нашей базе клубов».

2) Подготовить ряд баннеров-ссылок на проекты партнёров и обратно.

Объём работы – примерно 15 баннеров в месяц.

Стоимость – до 500 рублей за хороший баннер.

За живые картинки (если есть возможность делать анимацию) можем платить больше.

В некоторых случаях возможно приобретение контента на фото-стоках.

Общее требование:

- Не использовать заезженные картинки и образы.

- Любить спорт, такой, какой он есть, понимать, что нужно спортсмену в сети.

От желающих требуется портфолио, пока интересуют только баннеры.