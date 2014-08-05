Нужно сделать баннер с эмоциональным концепт-дизайном.

Нужно разработать саму подложку (см. рис. 1). На которую впоследствии может встать любой продукт который можно купить в супермаркете (см. рис. 2, 3) (это могут быть и фрукты и зубная паста и порошок)

Баннер должен иметь эмоциональный концепт-дизайн.

Карта какой то страны в качестве концепта никак не вписывается. Так как товары могут быть из любых стран и идея о карте мира или вставить для каждого товара соответствующую страну не подходит. О карте надо окончательно забыть!

Нужно придумать что то новое а не стараться исправить или сделать на основе имеющегося что то новое.

Должно быть что то общее, что будет иметь эмоциональный концепт дизайн и составит смысловую композицию с любым товаром.

Если это будет бирка то и у нее то ли в очертаниях, то ли на фоне должно быть что то имеющее дополнительный смысл.

Простая бирка или ценник не подойдут.

Обязательно наличие в портфолио работ связанных с эмоциональным концепт-дизайном!!!!!!!

Если таковых не имеется то покажите просто примеры баннеров соответствующей тематики из интернета. (то есть каким мне ожидать внешний вид баннера по итогу вашей работы)

Только на основании вашего портфолио я смогу предопределить насколько правильно вы справитесь с поставленной задачей.

Оплата по факту (paypal или moneybookers).

Иные формы оплат просьба не предлагать. Другой возможности по оплате у меня нет.

Срок макс 2-3 дня