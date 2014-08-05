Баннер на сайт

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Закрыт15 заявок261 просмотр

1. Тип баннера: анимированный flash или анимированный gif/ jpg + исходные картинки для баннера в psd

2. Размеры: 420*96 пикселей

3. Стиль: фон белый, основной цвет фона сайта 144B66, можно использовать яркие насыщенные тона.

4. Описание баннера:

• 4 кадра. В Кадре №3 будет отредактирована надпись в левом поле.

• Можно делать анимацию на каждом кадре. Левая часть статична, элементы правой части можно добавлять по очереди.

• В кадре 4. Надпись «оставь историю компании в прошлом» можно сделать эффектом поставленной печати.

5. Часть идей идут с графическими элементами (пример: суды). Для остальных элементы можно добавить, либо сделать надписями. (Все графические элементы в макетах предварительные, их необходимо заменить.)

Желательно сохранить стилистику сайта.

Адрес сайта в личку исполнителя.

Интересует стоимость/сроки

11 лет назад
pizant
35 лет
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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