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Баннер на сайт
1. Тип баннера: анимированный flash или анимированный gif/ jpg + исходные картинки для баннера в psd
2. Размеры: 420*96 пикселей
3. Стиль: фон белый, основной цвет фона сайта 144B66, можно использовать яркие насыщенные тона.
4. Описание баннера:
• 4 кадра. В Кадре №3 будет отредактирована надпись в левом поле.
• Можно делать анимацию на каждом кадре. Левая часть статична, элементы правой части можно добавлять по очереди.
• В кадре 4. Надпись «оставь историю компании в прошлом» можно сделать эффектом поставленной печати.
5. Часть идей идут с графическими элементами (пример: суды). Для остальных элементы можно добавить, либо сделать надписями. (Все графические элементы в макетах предварительные, их необходимо заменить.)
Желательно сохранить стилистику сайта.
Адрес сайта в личку исполнителя.
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