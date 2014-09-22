Нарисовать 2 баннера

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен15 заявок212 просмотров

1 - 728x90

2 - 300x50

цвета: темно фиолетовый, зеленый, красный, розовый

Пожелания: красочный, интересный, броский, объемный шрифт с эффектом глянца :)

Стиль баннеров: хип-хоп, рнб.

Рекламная надпись на баннерах: "Subscribe To №1 Full Mixtapes Channel!"

11 лет назад
dreamer888
Андрей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$10
1 день
Рекомендую ++
Спасибо, было приятно с Вами работать)

Заявки фрилансеров

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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