Проекту bookagolf.com требуется художник, который сможет: 1) Подготовить ряд баннеров-подсказок на сайт bookagolf.com вроде: «Воспользуйтесь поиском по нашей базе клубов». 2) Подготовить ряд баннеров-ссылок на проекты партнёров и обратно. ...
Нужно нарисовать баннеры
Нужно сделать комплект баннеров 468х60, 728х90, 125х125
Так же сделать баннер для печати 1м на 3м.
Подробнее ТЗ при связи.
Заявки фрилансеров
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