Нужно нарисовать баннеры

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Закрыт24 заявки219 просмотров

Нужно сделать комплект баннеров 468х60, 728х90, 125х125

Так же сделать баннер для печати 1м на 3м.

Подробнее ТЗ при связи.

11 лет назад
reload999
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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