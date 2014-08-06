Требуется разработать баннер flash размером 200 на 300 На баннере необходимо разместить фотографии продукции: 1 Слайд: Мебель для ванных 2 Слайд: Чугунные ванны 3 Слайд: ...
Неанимированные баннера (jpg, png)
НЕ анимированные баннера
нам нужны красивые картинкм для оформления страницы в Фейсбуке.
Детали опишу.
Если все будет ок, будем работать в дальнейшем.
Укажите, пожалуйста, сроки и стоимость.
Заявки фрилансеров
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