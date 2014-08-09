Создание gif баннера

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен19 заявок153 просмотра

Необходимо создание gif баннера для сайта wartime.org.ua, размер 100х100рх

11 лет назад
boval
54 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

JuliyaM
35 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$10
2 дня
Быстро, качественно и со вкусом. Респект. Юлия молодец. Рекомендую исполнителя
Валерий - ответственный и приятный в общении заказчик. Знает, что ему нужно, и умеет объяснить это исполнителю. Оплата незамедлительна. Рекомендую всем! Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

JuliyaM
35 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
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