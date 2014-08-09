Нужен простой GIF баннер 120х120 с всплывающими надписями. Сроки 1 день Оплата 5 у.е. Заявки начну рассматривать после 23:00 по МСК Пишите в скайп или сюда.
Создание gif баннера
Необходимо создание gif баннера для сайта wartime.org.ua, размер 100х100рх
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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