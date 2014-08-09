boval

Валерий boval

 
54 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$75
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка плагина DLE

    Доброго дня! Имеется самописный модуль для организации платного доступа к контенту на DLE.  Его необходимо модернизировать и сделать плагином к  DLE-Billing (https://dle-billing.ru/)

    DLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Шаблон DLE

    Есть тема: http://demo.cmssuperheroes.com/?theme=wp_kindergarten Из данной темы необходимо сотворить адаптивный шаблон DLE 11-го релиза.

    DLE
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Озвучить презентации

    Доброго дня, уважаемый фрилансер! В соответствии с заданием Вам необходимо будет озвучить презентации, которые Вам будут отправлены после утверждения Вас исполнителем. Сразу оговоримся знание английского обязательно! Для большего ...

    Озвучивание5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Модуль платного доступа к контенту на CMS DLE

    $30

    Необходим модуль для CMS DLE организации платного доступа к контенту сайта. Основные требования к модулю: - Версия DLE utf-8 10.6  - интеграция в админпанель  DLE - Баланс денежных средств непосредственно на сайте в профиле пользователя, возможность выбора валюты оплаты. ...

    DLE
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Озвучить презентации

    Доброго дня, уважаемый фрилансер! В соответствии с заданием Вам необходимо будет озвучить презентации, которые Вам будут отправлены после утверждения Вас исполнителем. Сразу оговоримся знание английского обязательно! ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Mary_Spring
33 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$75
9 баллов
9 лет назад
Озвучить презентации
Приятно работать с таким заказчиком - точное объяснение ТЗ, хорошее отношение, своевременная оплата. Рекомендую!
Все сделано в лучшем виде. Спасибо за работу.
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JuliyaM
35 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Создание gif баннера
Валерий - ответственный и приятный в общении заказчик. Знает, что ему нужно, и умеет объяснить это исполнителю. Оплата незамедлительна. Рекомендую всем! Спасибо за сотрудничество.
Быстро, качественно и со вкусом. Респект. Юлия молодец. Рекомендую исполнителя
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