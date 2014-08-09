Доброго дня! Имеется самописный модуль для организации платного доступа к контенту на DLE. Его необходимо модернизировать и сделать плагином к DLE-Billing (https://dle-billing.ru/)
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть тема: http://demo.cmssuperheroes.com/?theme=wp_kindergarten Из данной темы необходимо сотворить адаптивный шаблон DLE 11-го релиза.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Доброго дня, уважаемый фрилансер! В соответствии с заданием Вам необходимо будет озвучить презентации, которые Вам будут отправлены после утверждения Вас исполнителем. Сразу оговоримся знание английского обязательно! Для большего ...Озвучивание5 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходим шаблон DLE (адаптивный шаблон (responsive), версия 10.6. кодировка windows-1251, flat). Полный текст задания по ссылке: https://yadi.sk/i/uu4UvSD6oMp9cСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Необходим модуль для CMS DLE организации платного доступа к контенту сайта. Основные требования к модулю: - Версия DLE utf-8 10.6 - интеграция в админпанель DLE - Баланс денежных средств непосредственно на сайте в профиле пользователя, возможность выбора валюты оплаты. ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Доброго дня, уважаемый фрилансер! В соответствии с заданием Вам необходимо будет озвучить презентации, которые Вам будут отправлены после утверждения Вас исполнителем. Сразу оговоримся знание английского обязательно! ...Озвучивание1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $10
Необходимо создание gif баннера для сайта wartime.org.ua, размер 100х100рхБаннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Необходимо разработать шаблон из приложенного макетаСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад