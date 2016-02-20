Mary_Spring

Мария Ермолова Mary_Spring

 
31 годУкраина/Одесса
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Диктор, женский голос. Дубляж, начитка текстов разного характера

Профессиональный диктор, работаю на студийном оборудовании (в портфолио есть примеры любительской записи)

Примеры моего озвучивания на гугл-драйв 

https://drive.google.com/folderview?id=0B3ii5xWv-KleN0JtVmt1NDQzclU&usp=sharing

Владею русским, украинским и английским языками

Опыт озвучивания рекламы, информационных и художественных текстов, автоответчиков, учебников, спектаклей, фильмов и пр.

Мои контакты:

почта - [email protected]

Skype - MarySpring1992

Буду рада сотрудничеству!

С уважением, Мария Ермолова.

Отзывы заказчиков
boval
52 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
$75
10 баллов
8 лет назад
Озвучить презентации
Все сделано в лучшем виде. Спасибо за работу.
Приятно работать с таким заказчиком - точное объяснение ТЗ, хорошее отношение, своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Озвучивание
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 часа
#43