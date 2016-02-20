Диктор, женский голос. Дубляж, начитка текстов разного характера
Профессиональный диктор, работаю на студийном оборудовании (в портфолио есть примеры любительской записи)
Примеры моего озвучивания на гугл-драйв
https://drive.google.com/folderview?id=0B3ii5xWv-KleN0JtVmt1NDQzclU&usp=sharing
Владею русским, украинским и английским языками
Опыт озвучивания рекламы, информационных и художественных текстов, автоответчиков, учебников, спектаклей, фильмов и пр.
Мои контакты:
почта - [email protected] .
Skype - MarySpring1992
Буду рада сотрудничеству!
С уважением, Мария Ермолова.
Портфолио
- Українська мова - Аудіоказка563 просмотра
- English - Ruben Hair361 просмотр
- Русский язык - Автоответчик429 просмотров
- Русский язык - Объявление377 просмотров
- Русский язык - Реклама в"одесском" стиле341 просмотр
- Русский язык - Аудиокнига225 просмотров
Отзывы заказчиков
$75
10 баллов
8 лет назад
Все сделано в лучшем виде. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Приятно работать с таким заказчиком - точное объяснение ТЗ, хорошее отношение, своевременная оплата. Рекомендую!
Озвучивание
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 часа
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