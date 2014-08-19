Отрисовать статичный баннер (картинку)

Макет для баннера в приложении.

Т.е. нужно оживить макет на примере одной картинки (в макете их несколько, взять любую фразу), показав наглядно ликвидацию компании, обратить на нее внимание.

420*96 px

Стиль: фон белый, другие цвета: основной цвет фона сайта 144B66, можно использовать яркие насыщенные тона.

Баннер должен соответствовать стилистике сайта. (сайт в личку исполнителю).

Баннер размещается в нижней части главной страницы. Не стоит делать поле тёмно-синим. Иначе баннер полностью сливается с фоном. Сделать либо белым, либо контрастного оттенка.

Если делать прямо как печатный штамп, может быть обыграть эту тему до конца, и сделать надпись не на синем фоне, а на листке-имитации листа бумаги, в идеале напоминающем документ. И шрифт взять как у канцелярских документов.

На выходе:

- рисунок 420*96 px

- макет в фотошопе или кореле

- использованные шрифты

Интересует стоимость/сроки?