Отрисовать статичный баннер (картинку)

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Завершен21 заявка275 просмотров

Макет для баннера в приложении.

Т.е. нужно оживить макет на примере одной картинки (в макете их несколько, взять любую фразу), показав наглядно ликвидацию компании, обратить на нее внимание.

420*96 px

Стиль: фон белый, другие цвета: основной цвет фона сайта 144B66, можно использовать яркие насыщенные тона.

Баннер должен соответствовать стилистике сайта. (сайт в личку исполнителю).

Баннер размещается в нижней части главной страницы. Не стоит делать поле тёмно-синим. Иначе баннер полностью сливается с фоном. Сделать либо белым, либо контрастного оттенка.

Если делать прямо как печатный штамп, может быть обыграть эту тему до конца, и сделать надпись не на синем фоне, а на листке-имитации листа бумаги, в идеале напоминающем документ. И шрифт взять как у канцелярских документов.

На выходе:

- рисунок 420*96 px

- макет в фотошопе или кореле

- использованные шрифты

Интересует стоимость/сроки?

11 лет назад
pizant
35 лет
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад

Выбранный исполнитель

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$25
1 день
Спасибо Ирине за отличную работу! Получилось все как надо! Идеально!
Понимание того что нужно, плюс отличное ТЗ. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

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