есть исходный размер, он большой.Надо изменить размер на требуемый сегодня
Отрисовать статичный баннер (картинку)
Макет для баннера в приложении.
Т.е. нужно оживить макет на примере одной картинки (в макете их несколько, взять любую фразу), показав наглядно ликвидацию компании, обратить на нее внимание.
420*96 px
Стиль: фон белый, другие цвета: основной цвет фона сайта 144B66, можно использовать яркие насыщенные тона.
Баннер должен соответствовать стилистике сайта. (сайт в личку исполнителю).
Баннер размещается в нижней части главной страницы. Не стоит делать поле тёмно-синим. Иначе баннер полностью сливается с фоном. Сделать либо белым, либо контрастного оттенка.
Если делать прямо как печатный штамп, может быть обыграть эту тему до конца, и сделать надпись не на синем фоне, а на листке-имитации листа бумаги, в идеале напоминающем документ. И шрифт взять как у канцелярских документов.
На выходе:
- рисунок 420*96 px
- макет в фотошопе или кореле
- использованные шрифты
Интересует стоимость/сроки?
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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