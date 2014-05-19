Enduro

Вадим Enduro

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен рерайт/копирайт новостей

    Тематика новостей: Промышленность России и СНГ (горное дело, металлургия, химическое производство, машиностроение, лесная промышленность, сельское хозяйство, строительные материалы, электроэнергетика, оборудование, информация о торгах, брокерские услуги, кредитование). Требуется качество уровня Яндекс.Новости (высокая уникальность ...

    WordPress
    Рерайтинг3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно облагородить статьи на сайте

    Дан сайт на Wordpress. На сайте порядка 300 небольших статей (1-2 максимум 3к знаков) нуждающихся в обработке, каждую нужно просмотреть изменить форматирование (убрать ненужные таги), подкорректировать тайтлы, дескрипшены если нужно, установить мета теги и изменить ...

    WordPress
    Редактирование и Корректура20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать на PHP копию несложной онлайн игры

    Нужно скопировать PHP сайт-игру bеstрig.ru (набирать домен руками) С некоторыми дополнениями. Перед тем как обещать сделать, посмотрите функционал проекта. Жду от вас ориентировочную стоимость , а также предполагаемый срок написания.

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подправить php форму регистрации ннада

    $10

    Имеется форма регистрации. Обработка POST и сама форма написаны в одном файле, без передачи куда-либо. Нужно сделать так, чтобы при каждом обновлении браузера генерировались новые имена полей. Следует понимать ...

    AJAXPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Продающий текст

    Письмо, до 3000 знаков (кол-во знаков не так важно, можно и меньше, главное чтоб пользователю после прочтения захотелось зарегистрироваться). Тематика - HYIP. Дам несколько моментов, на которых хочется акцентировать внимание. Дам пример письма составленного мною, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать баннеры ннада

    $20

    3 штука, анимированные GIF баннеры. Тексты для баннеров дам, баннеры должны быть выполнены в стиле указанного мной сайта. Размеры для баннеров: 468x60 200x300 100x100

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать модуль для SMF

    Инвайтинг, типа Invitation System Его и можно за основу взять, выставление кол-ва инвайтов для рангов, время жизни инвайта, и т.п. опции чтоб остались. Но нужно добавить, чтобы вся ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно нарисовать 8 картинок.

    Одна картинка это фон 1920x1000 (центр в 1000x750 не нужно заполнять, или можно заполнить но не детализировать, эту область будет не видно). 7 картинок это иллюстрации объектов на белом или прозрачном фоне, ...

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подключить сайт к платежным системам

    Сейчас сайт подключен к системе payeer, с занесением ордеров в mysql базу. На сайте происходит как оплата через магазин платежной системы, так и выплата через api. Нужно написать модули для подключения к ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать фон для сайта

    не хуже этого http://railnation.ru/img/layout/bg_main.jpg тематика таже разрешения 1920x1000 но так, чтобы выглядел нормальным при подрезке до стандартных 1366x768 цена договорная, показывайте примеры работ

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статьи о CMS Joomla

    Нужно написать (можно делать рерайт) что-то типа курса по CMS Joomla, затрагивающие примерно такой список вопросов: Что такое CMS? Вводная информация о CMS Joomla Установка CMS Joomla на denwer (локальный ...

    Joomla
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт для сайта знакомств

    $150

    Даны: 18 статей, 145к збп Список из 100 ключевых слов Сделать: 35-45 статей с хорошей степенью уникальности (не менее 95% по Адвего) и читаемым, нормальным, текстом по 3-4к знаков ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Shvayevskaya
Лина 
41 год
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Продающий текст
Очень приятно было работать с Вадимом. Четкое задание, выделение целевой аудитории, пример того, что хотелось бы получить в результате сотрудничества. В общем, никаких нареканий. А главное - моментальная оплата. Спасибо огромное.
Получил хорошие тексты. Всем рекомендую. Спасибо.
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Ofigenski
Сергей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва
$10
10 баллов
11 лет назад
Подправить php форму регистрации ннада
AJAXPHP
Отличный заказчик ( оценка 10/10 )! Работалось легко и интересно. Приятное общение, с оплатой нет проблем - одни плюсы:)
Товарищ грамотно справился с заданием, сделал все очень быстро и учел пожелания. И что немаловажно, вопросов лишних не задавал. Буду обращаться еще, обязательно.
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DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Нарисовать баннеры ннада
Очень хороший заказчик. Четко поставленная задача, оплата без задержек, наилучшие впечатления от сотрудничества. Всем рекомендуем!
Отлично отрисовали баннеры, без лишних вопросов, быстро и профессионально. Рекомендую.
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