Тематика новостей: Промышленность России и СНГ (горное дело, металлургия, химическое производство, машиностроение, лесная промышленность, сельское хозяйство, строительные материалы, электроэнергетика, оборудование, информация о торгах, брокерские услуги, кредитование). Требуется качество уровня Яндекс.Новости (высокая уникальность ...
- Рерайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Дан сайт на Wordpress. На сайте порядка 300 небольших статей (1-2 максимум 3к знаков) нуждающихся в обработке, каждую нужно просмотреть изменить форматирование (убрать ненужные таги), подкорректировать тайтлы, дескрипшены если нужно, установить мета теги и изменить ...Редактирование и Корректура20 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно скопировать PHP сайт-игру bеstрig.ru (набирать домен руками) С некоторыми дополнениями. Перед тем как обещать сделать, посмотрите функционал проекта. Жду от вас ориентировочную стоимость , а также предполагаемый срок написания.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Имеется форма регистрации. Обработка POST и сама форма написаны в одном файле, без передачи куда-либо. Нужно сделать так, чтобы при каждом обновлении браузера генерировались новые имена полей. Следует понимать ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Письмо, до 3000 знаков (кол-во знаков не так важно, можно и меньше, главное чтоб пользователю после прочтения захотелось зарегистрироваться). Тематика - HYIP. Дам несколько моментов, на которых хочется акцентировать внимание. Дам пример письма составленного мною, ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $20
3 штука, анимированные GIF баннеры. Тексты для баннеров дам, баннеры должны быть выполнены в стиле указанного мной сайта. Размеры для баннеров: 468x60 200x300 100x100Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Инвайтинг, типа Invitation System Его и можно за основу взять, выставление кол-ва инвайтов для рангов, время жизни инвайта, и т.п. опции чтоб остались. Но нужно добавить, чтобы вся ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Одна картинка это фон 1920x1000 (центр в 1000x750 не нужно заполнять, или можно заполнить но не детализировать, эту область будет не видно). 7 картинок это иллюстрации объектов на белом или прозрачном фоне, ...Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт11 лет назад
Сейчас сайт подключен к системе payeer, с занесением ордеров в mysql базу. На сайте происходит как оплата через магазин платежной системы, так и выплата через api. Нужно написать модули для подключения к ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
не хуже этого http://railnation.ru/img/layout/bg_main.jpg тематика таже разрешения 1920x1000 но так, чтобы выглядел нормальным при подрезке до стандартных 1366x768 цена договорная, показывайте примеры работИллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно написать (можно делать рерайт) что-то типа курса по CMS Joomla, затрагивающие примерно такой список вопросов: Что такое CMS? Вводная информация о CMS Joomla Установка CMS Joomla на denwer (локальный ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $150
Даны: 18 статей, 145к збп Список из 100 ключевых слов Сделать: 35-45 статей с хорошей степенью уникальности (не менее 95% по Адвего) и читаемым, нормальным, текстом по 3-4к знаков ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад