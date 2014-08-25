Подправить php форму регистрации ннада

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок174 просмотра

Имеется форма регистрации. Обработка POST и сама форма написаны в одном файле, без передачи куда-либо.

Нужно сделать так, чтобы при каждом обновлении браузера генерировались новые имена полей.

Следует понимать что вначале идет обработка POST а потом написана сама форма, все в одном файле, поэтому при нажатии на кнопку сабмит происходит обновление страницы и если просто в начале сделать генерацию переменной, а потом вставить и в обработку и в саму форму, то ничего не получится, т.к. при нажатии на кнопку сабмит, будет сгенерирована новая переменная и данные из формы не передадутся.

Не знаю как лучше сделать этот момент AJAX или еще как-нибудь, в куки может записывать...

AJAXPHP
11 лет назад
Enduro
Вадим 
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Выбранный исполнитель

Ofigenski
Сергей 
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Ofigenski
Сергей 
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