Подправить php форму регистрации ннада

Имеется форма регистрации. Обработка POST и сама форма написаны в одном файле, без передачи куда-либо.

Нужно сделать так, чтобы при каждом обновлении браузера генерировались новые имена полей.

Следует понимать что вначале идет обработка POST а потом написана сама форма, все в одном файле, поэтому при нажатии на кнопку сабмит происходит обновление страницы и если просто в начале сделать генерацию переменной, а потом вставить и в обработку и в саму форму, то ничего не получится, т.к. при нажатии на кнопку сабмит, будет сгенерирована новая переменная и данные из формы не передадутся.

Не знаю как лучше сделать этот момент AJAX или еще как-нибудь, в куки может записывать...