Сделать UI для нанесения остановок на карту

Есть библиотека для картографии leaflet

Нужно сделать JS/UI интерфейс для нанесения маршрута следования общественного транспорта на карту а именно:

Нужно:

- Добавление остановки на карте. (кликнул на карту - пояявился Popup)

- Добавление остановки в маршрут следования ОТ (кликнул на остановки - добавилось в список остановок)

- Изменения остановки (кликнул по остановке - изменил название или расположение)

- Изменение остановки в маршруте следования

- удаление остановки

Пример того что надо — http://wikiroutes.info/minsk?routes=5808 (возможна нужна регистрация)

Backend для проекта есть