Требуется гуру джумлы, для постоянного сотрудничества в разработках и доработках сайтов на Джумле. Писать строго в скайп!
Сделать UI для нанесения остановок на карту
Есть библиотека для картографии leaflet
Нужно сделать JS/UI интерфейс для нанесения маршрута следования общественного транспорта на карту а именно:
Нужно:
- Добавление остановки на карте. (кликнул на карту - пояявился Popup)
- Добавление остановки в маршрут следования ОТ (кликнул на остановки - добавилось в список остановок)
- Изменения остановки (кликнул по остановке - изменил название или расположение)
- Изменение остановки в маршруте следования
- удаление остановки
Пример того что надо — http://wikiroutes.info/minsk?routes=5808 (возможна нужна регистрация)
Backend для проекта есть
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо решить вопрос с выгрузкой заказов в файл (xml) импорта. Пишите в скайп, кто имеет опыт и сможет быстро разобраться.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
ТЗ прикрепил подробно описал нужен только скрипт без дизайна только скриптЗавершен11 лет назад
Нужно сделать скрипт перелинковки для сайта joomla 3— http://dom-semua.ru Пример — http://adne.info/trafik-perelink/ там в статье есть Код тизерного блока.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Необходимо скопировать сайт и выложить его на поддомене, чтобы можно было ходить по страницам. Страниц около 500Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
joomshopping добавить варианты доставки курьером при заказе меньше 1000р курьером при заказе от 1000р самовывоз должно отображаться на onepagecheckout Также все последующие добавленые способы доставки должны ...Завершен11 лет назад
Необходим специалист, который знаком с Kohana. Есть несколько проектов на данном фреймворке, а так же создаются новые.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сайт на движке битрикс. Необходимо сделать, чтобы при заполнении карточки товара и выборе адреса, улицы появлялись не выпадающим списком, а можно было вводить название улицы и снизу появлялись подсказки.Завершен11 лет назад
Суть такая, нужно на мою страничку вывести запрос доступа к микрофону Если доступ разрешат или запретят - выполнить callback функцию js Нужен или код или консультация Получится должно ...Закрыт11 лет назад
Требуется сделать подготовку данных на сервере с помощью Руби\Рэйлс. Подробности в личке. Обсуждение стоимости там же.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад