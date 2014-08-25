Требуется гуру джумлы, для постоянного сотрудничества в разработках и доработках сайтов на Джумле. Писать строго в скайп!
Joomshopping добавить варианты доставки
joomshopping добавить варианты доставки
курьером при заказе меньше 1000р
курьером при заказе от 1000р
самовывоз
должно отображаться на onepagecheckout
Также все последующие добавленые способы доставки должны отображаться
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