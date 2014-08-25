Joomshopping добавить варианты доставки

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Завершен4 заявки170 просмотров

joomshopping добавить варианты доставки

курьером при заказе меньше 1000р

курьером при заказе от 1000р

самовывоз

должно отображаться на onepagecheckout

Также все последующие добавленые способы доставки должны отображаться

11 лет назад
petrovichalex
Александр 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

tochcha
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Александр отлично справился с задачей: быстро и профессионально
Кратко и емко поставленная Александром задача, моментальная оплата, только положительные эмоции от общения.

Заявки фрилансеров

tochcha
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад