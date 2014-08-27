PHP скрипт, обрабатывающий .txt файл

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок209 просмотров

Приветствую.

При каждом посещении бота на сайтах, у меня пишется лог файл, нужен скрипт, который приведёт его в читабельный вид. Подробнее в ТЗ.

Не срочно.

PHP
11 лет назад
Nukler
Бунин 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

greenkaktusx
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$14
1 день
Понятный php код, много комментариев к нему, к сотрудничеству рекомендую.
Виктор поставил четкое и понятное ТЗ с конкретными требованиями к результату, быстро проверил выполненную работу и своевременно оплатил ее. Было приятно работать.

Заявки фрилансеров

greenkaktusx
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад