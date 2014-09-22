Переделка проекта на скрипте H-SCRIPTS

$390
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки182 просмотра

h-scripts.ru – движок.

Нужна дорабока по ТЗ. Техническое задание не конечное, без мелких нюансов, просто сразу все не усмотреть! После обсуждения, доработаем ТЗ, но без каких либо кардинальных изменений в ТЗ.

11 лет назад
btpahce
Андрей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

arnoldus
Руслан 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$390
5 дней
Характеризую как исполнительного, ответственного человека. Всегда выходит на связь. Спасибо за работу!
Четкая постановка задачи Внимание деталям Рекомендую

Заявки фрилансеров

arnoldus
Руслан 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад