Ajax подсчет количества просмотров Wordpress

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Закрыт3 заявки146 просмотров

Есть хук для подсчета количества просмотров страницы через post meta wordpress - http://prntscr.com/4fwsat .

Необходимо реализовать подсчет просмотров через ajax, так как при подключении плагинов кэширования подсчет становится невозможным.

AJAXWordPress
11 лет назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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