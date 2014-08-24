Наладить работу парсера товаров для opancart

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Закрыт3 заявки147 просмотров

Испочник: www.zappos.com

CMS: opencart 1.5.4.1

На сайте находится парсер, необходимо наладить его работу. Парсинг товаров, мониторинг остатков, цен, акций и т.д.

Сейчас он запускается через CRON хостера, но ничего не происходит.

Определить список полей который он парсит. Сверится с заказчиком и доработать при необходимости дополнительные поля.

Opencart
11 лет назад
injaws
44 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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