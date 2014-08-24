Наладить работу парсера товаров для opancart

Испочник: www.zappos.com

CMS: opencart 1.5.4.1

На сайте находится парсер, необходимо наладить его работу. Парсинг товаров, мониторинг остатков, цен, акций и т.д.

Сейчас он запускается через CRON хостера, но ничего не происходит.

Определить список полей который он парсит. Сверится с заказчиком и доработать при необходимости дополнительные поля.