Нужно сделать сайт на Joomla. 1. Установка шаблона Themeforest. 2. Модуль галереи. 3. Модуль отзывов. 4. Модуль настройки блока Price Tariff. Подробности по запросу, оплата ...
Наладить работу парсера товаров для opancart
Испочник: www.zappos.com
CMS: opencart 1.5.4.1
На сайте находится парсер, необходимо наладить его работу. Парсинг товаров, мониторинг остатков, цен, акций и т.д.
Сейчас он запускается через CRON хостера, но ничего не происходит.
Определить список полей который он парсит. Сверится с заказчиком и доработать при необходимости дополнительные поля.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование20 заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
Есть готовый одностраничный сайт (заготовка). Состоит из текста, картинки, верхнего меню, логотипа. Необходимо добавить к нему некоторое поведение с использованием JS либо jQuery. Поведение "завязано" на событие прокрутки страницы. ТЗ находится в прикрепленных файлах. ...Завершен10 лет назад
Видеоплеер на сайте (cms битрикс) проигрывает видео только частично на макбуках и остальных apple-устройствах. На pc нет проблем. Нужно понять, в чем проблема и устранить ее.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Дизайн есть, нужна вёрстка, программная часть, натяжка на движок, настройка.Завершен11 лет назад
ПСД есть, тз прикладываю, нужна вёрстка,программная часть,натяжка на движок. Работаем на вашем хосте, по предоплате не работаю.Веб-программирование13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1200
Добрый день.Требуется ответственный Joomla программист. Требования: знания php, mysql, css, html, javascript, CMS Joomla (joomshoping/K2) Обязанности: Создание сайтов на CMS Joomla, верстка шаблонов, разработка с нуля и доработка ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Набираем команду : Есть верстальщик Нужен PHP программист и Дизайнер фотошоп Для PHP программиста : Отличные знания PHP , MySql и знание движков Joomla , Wordpress , Drupal , OpenCart ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно написать скрипт, который по крону раз в час будет авторизовываться в аккаунт сервиса payoneer.com и сверять текущий баланс с предыдущим (значение предыдущего баланса храним просто в файле). Если произошло изменение - отправляем смс через ...Завершен11 лет назад
- $15
Нужно написать парсер сайта http://www.kinopoisk.ru/ для DLE 10.0 Информацию с кинопоиска должен вставлять в поля. Должен заполнять поля: Название год жанр страна продолжительность режисер в роля ...Закрыт11 лет назад
Необходимо реализовать на PHP механизм, позволяющий отгружать базу данных находящуюся в csv, методом пост запросов на url. Детальные требования к скрипту прикреплены. Бюджет по согласованию. Оплата только ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад