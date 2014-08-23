Нужно сделать сайт на Joomla. 1. Установка шаблона Themeforest. 2. Модуль галереи. 3. Модуль отзывов. 4. Модуль настройки блока Price Tariff. Подробности по запросу, оплата ...
Вёрстка+программинг
ПСД есть, тз прикладываю, нужна вёрстка,программная часть,натяжка на движок. Работаем на вашем хосте, по предоплате не работаю.
Заявки фрилансеров
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