Вёрстка+программинг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок265 просмотров

ПСД есть, тз прикладываю, нужна вёрстка,программная часть,натяжка на движок. Работаем на вашем хосте, по предоплате не работаю.

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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Нет заявок фрилансеров