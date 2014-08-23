Парсер кинопоиска для DLE 10.0

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок180 просмотров

Нужно написать парсер сайта http://www.kinopoisk.ru/ для DLE 10.0

Информацию с кинопоиска должен вставлять в поля.

Должен заполнять поля:

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трейлер

DLE
11 лет назад
devid007
Давид 
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